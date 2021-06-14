Genç şarkıcı mest etti

Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserine bambaşka bir yorum katarak büyük bir hayran kitlesine kavuşan Begüm Polat, H1 Restoran'ın açılışında sahne aldı.

Unutulmaz bir konsere imza atan güzel şarkıcı, sahne şovu ve performansıyla adeta rüştünü ispatladı. Geçmişten günümüze en sevilen hit parçaları seslendiren Polat, şarkılarıyla olduğu kadar danslarıyla da büyük beğeni topladı. 2 saati geçen sahne performansıyla herkesi mest eden şarkıcı, Bahçeşehir'de rüzgar gibi esti. Sahne öncesi anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Polat, giydiği iddialı sahne kıyafetiyle de tam not aldı. Pandemide konser vermeyi çok özlediğini belirten Polat, mekanı dolduran sevenlerine "Beni ilk sahnemde yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiniz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin