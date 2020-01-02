Genç şarkıcı Irmak Arıcı Emrullah Gül'ün konuğu oldu

02.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:41

Hiçbir enstrüman çalmadan beste yaptığını açıklayan

Arıcı; "Yaptığım her şarkı popüler oldu. Benim nota bilgim sıfır. Enstrüman

çalmayı bilmem ama 100'ün üstünde söz ve bestem var ve hepsi hit olacak

şarkılar" dedi.

Emrullah Gül'ün şarkıcılığa alışabildin mi sorusuna; "Eskiden

sanatçılar için, çıkıyorlar sahneye iki şarkı söyleyip parayı alıyorlar diye

düşünürdüm arka planı öyle değilmiş. Provası var, yorgunluğu var, uykusuz

kalıyoruz, insanları mutlu etmek zorundayız" diye cevap verdi.

Mustafa Ceceli

ile ilgili soruya ise "Mustafa Ceceli'ye şarkıyı aranje için göndermiştik aranje tamamlanıp bana

geldiğinde Ceceli'nin sesini de şarkıda duyunca çok şaşırdım benim için sürpriz

oldu ve şarkıyı düet halinde çıkarmak istedim çok da güzel oldu" dedi.& ;



