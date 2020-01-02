Genç şarkıcı Irmak Arıcı Emrullah Gül'ün konuğu oldu
Yaptığı her şarkı ile büyük ilgi toplayan pop müziğinin genç ismi Irmak Arıcı Karadeniz FM'de Emrullah Gül'ün konuğu oldu
Hiçbir enstrüman çalmadan beste yaptığını açıklayan
Arıcı; "Yaptığım her şarkı popüler oldu. Benim nota bilgim sıfır. Enstrüman
çalmayı bilmem ama 100'ün üstünde söz ve bestem var ve hepsi hit olacak
şarkılar" dedi.
Emrullah Gül'ün şarkıcılığa alışabildin mi sorusuna; "Eskiden
sanatçılar için, çıkıyorlar sahneye iki şarkı söyleyip parayı alıyorlar diye
düşünürdüm arka planı öyle değilmiş. Provası var, yorgunluğu var, uykusuz
kalıyoruz, insanları mutlu etmek zorundayız" diye cevap verdi.
Mustafa Ceceli
ile ilgili soruya ise "Mustafa Ceceli'ye şarkıyı aranje için göndermiştik aranje tamamlanıp bana
geldiğinde Ceceli'nin sesini de şarkıda duyunca çok şaşırdım benim için sürpriz
oldu ve şarkıyı düet halinde çıkarmak istedim çok da güzel oldu" dedi.& ;