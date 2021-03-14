Genç şarkıcı Fırat Acar; gelen yorumlar yol göstericim oluyor

İlk teklisi 'Fora Fora' ile müzik dünyasına giriş yapan genç şarkıcı Fırat Acar, şarkılarına gelen yorumların kendisine yol gösterici olduğunu söyledi. Acar, "İlk dinleyicilerim yakın çevremdeki insanlardan oluşuyor. Onların olumlu ve olumsuz yorumları benim için oldukça yol gösterici oluyor" dedi.

Müzik dünyasına 'Fora Fora' adlı parça ile giriş yapan Fırat Acar, yeni şarkısı Ole Ole'yi de müzikseverlerle buluşturdu. Müzik serüveninin nasıl başladığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Acar, müziğe tutkusu olan bir aileden geldiğine dikkat çekti. Acar, "Babam, hiçbir müziği gelişigüzel dinlemez. Daima sözlerin anlamına ve notalarla oluşan ahenge odaklanır. Kardeşlerim de sıkı birer müzik tutkunlarıdır. Dolayısı ile müzik serüvenime başlarken bu bağlamda şanslı olduğumu ifade edebilirim" diye konuştu.

Küçük yaşta müziğe ilgi duymaya başladığını ve bunun kendisini çok ileriye taşıdığını belirten Acar, "Bu noktada ailemin desteğini inkar edemem. Tutku duyduğum işi yapabilmem için ellerinden geleni yaptılar, onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLK BAŞTA AİLEM DE ŞARKILARIMI YADIRGADI

Yaptığı müziklerin daha çok gençlere hitap ettiğini vurgulayan Acar, "Annem ve babam da şarkılarımı beğenerek dinliyorlar ancak ilk başlarda yadırgamadıklarını söylersem yanlış olur. Yine de daha çok geleneksel müziklerle haşır neşir olan aile büyüklerim için bile müziğime alışmak uzun sürmedi. Böyle bir aileye sahip olmakla şanslı sayılırım ki her zaman arkamdalar ve çalışmalarımı ilgiyle desteklediler. Bir ailenin, çocuklarını ilgi duydukları alana yönlendirmesi çok güzel" dedi.

OBJEKTİF YAKLAŞIMLAR BAŞARIYA GİDEN YOLU ÖĞRETİYOR

Şarkılarını çıkartmadan önce ailesinin ve yakın çevresinin de fikirlerini aldığını belirten Acar, "Çevremdeki herkesin fikrine çok önem veriyorum. Zaten, ilk dinleyicilerim yakın çevremdeki insanlardan oluşuyor. Onların olumlu ve olumsuz yorumları benim için oldukça yol gösterici oluyor. İnsan, işine fazlasıyla yoğunlaştığı için zaman zaman dışarıdan bir göze ihtiyaç duyabiliyor. Ben, olumlu eleştirilerin olduğu kadar, olumsuz eleştirilerin de değerli olduğunu düşünüyorum. Bu gibi objektif yaklaşımlar bana başarıya giden yolu öğretiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı