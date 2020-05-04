Genç şarkıcı Çağrı TikTok'u salladı

Kısa bir süre önce yayınladığı 'Dip' isimli şarkısıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplayan ve dijital platformlarda başarı yakalayan Çağrı, sosyal medya uygulaması Tik Tok üzerinden paylaşılan içeriklerde de adından söz ettirdi