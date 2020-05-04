Genç şarkıcı Çağrı TikTok'u salladı
04.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:44
Kısa bir süre önce yayınladığı 'Dip' isimli şarkısıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplayan ve dijital platformlarda başarı yakalayan Çağrı, sosyal medya uygulaması Tik Tok üzerinden paylaşılan içeriklerde de adından söz ettirdi
Henüz küçük yaşlarda olmalarına rağmen çocukların Dip şarkısı eşliğinde çektiği videolar, uygulama üzerinde büyük yankı uyandırdı.& ;
Dip şarkısı ile yaratıcı ve farklı videolar çeken küçük yaştaki çocuklar şarkıyı çok sevdi ve paylaşımlarıyla binlerce beğeni aldı.& ; & ;
Kaynak: Snob Magazin