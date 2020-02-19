Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
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Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Müzisyen ve besteci Tınay, meslektaşı Ercüment Gül'ün kendisini taciz ettiğini iddia etti.

19.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:41
Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Tınay, Gül'ün kendisine attığı mesajları 'tan paylaştı. Kadınların tacize karşı susmaması gerektiğini belirten Tınay şunları yazdı:

"Bana iş yapma teklifinde bulunup üstüne bir günde aşkını ilan edip reddedilmeyi hakaret kabul eden bu şahıs, üstüne 'Sen bu kafayla hiç kimseyle hiçbir şey yapamazsın. Yüz verdik diye kendini bi şey mi sandın? Senin kaç kilometre ilerinde olanlar da çok dolaştı kapımda' dedi."

Kaynak: Snob Magazin

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