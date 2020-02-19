Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

19.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:41

Tınay, Gül'ün kendisine attığı mesajları Facebook'tan paylaştı. Kadınların tacize karşı susmaması gerektiğini belirten Tınay şunları yazdı:

"Bana iş yapma teklifinde bulunup üstüne bir günde aşkını ilan edip reddedilmeyi hakaret kabul eden bu şahıs, üstüne 'Sen bu kafayla hiç kimseyle hiçbir şey yapamazsın. Yüz verdik diye kendini bi şey mi sandın? Senin kaç kilometre ilerinde olanlar da çok dolaştı kapımda' dedi."



