Aynı zamanda birçok ünlü isme dijital medya danışmanlığı yapan Sertkaya, bu kez sanatçı arkadaşlarından aldığı önerilerle yeni teklisini yapma kararı aldı. Birbirinden iddialı 4 şarkı içeren ilk projesi "Tarih ve Doğa" ile müzik dünyasında adını duyuran Serkaya, yeni çalışması "Spor" ile müzik dünyasına taze kan olacak gibi görünüyor. Yakışıklı şarkıcı, " Pandemi döneminde tüm insanların birçok işleri aksadı ve çoğu kişi evde geçirdikleri süreyi yeterince değerlendiremedi. Bu dönemde müzik yaparak ruh halimize iyi gelecek şarkıları müzikseverlerle paylaşmak istedim. Benim için kendimi en doğru ifade ediş biçimi müzik" diye konuştu. Rüzgar Eymen Sertkaya'nın yeni teklisi "spor" iTunes Spotify YouTube ve diğer birçok dijital platformlar üzerinden sevenlerinin beğenisine sunulacak.

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