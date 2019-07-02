Genç sanayicilerden Güder'e ziyaret

Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Gençlerle hem Malatya ile ilgili konularda, hem de ekonomi ile ilgili konularda istişare eden Başkan Güder, "Bizim çok çalışmamız lazım" dedi.

Beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret eden Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan, Genç MÜSİAD Malatya Şubesi'nin çalışmaları hakkında Başkan Güder'e bilgiler verdi. Tutan, "Bizler de Genç MÜSİAD olarak her zaman beraber olduğumuzu, destek içinde olduğumuzu belirtmek için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, girişimci gençlerin önemine dikkat çekerek, "Genç yaşta sanayinin içerisinde olmak, iş adamı olmak güzel bir şey. Bir meslek veyahut da bir atılım olsa gerek. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizler, hep almış olduğumuz bayrağı kendimizden sonraki nesillere taşımamız gerekiyor. Bize emanet edilen her şey, bizde emanettir. O emaneti gerekli yerlere, daha doğrusu genç kuşaklara taşımak istiyoruz. Bu yönü ile de Genç MÜSİAD'ımızın, genç kardeşlerimizin, hem girişimcilik olarak, hem aynı zamanda iş adamlığının yanında iş ahlakının nasıl olması gerektiğini göstermeleri, bunu işlemeler bakımından önemli bir fonksiyonu icra ettiklerini düşünüyorum. Tabi insanların, ülkelerin kalkınmışlığı, hem ahlaki yönden olmalı, hem maddi, manevi yönden olmalı. İnsanı bir bütün halinde ele alıp, bir bütün şeklinde inceleyip, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn etmemiz lazım. Bu bakımdan da MÜSİAD'ımızın genç başkanları, toplumun özellikle gençlik kısmına bazı değerleri kazandırma adına gayret sarf ediyorlar. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bulunmuş oldukları ortamda örnek bir kişilik sergiliyorlar. Bu örnek kişiliklerinin devamını diliyorum. Bizleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. ve şunu da ifade ediyoruz. Bizim çok çalışmamız lazım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA