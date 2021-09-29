Genç sanatçıların eserleri BASE'de sergileniyor

Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen BASE, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları bölümlerinden yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerini bir araya getiren serginin bu yılki teması "Rezonans" olarak belirlendi.

Türkiye'nin 42 şehrindeki 75 üniversiteden bin 200'e yakın başvuru yapılan BASE'in 2021 edisyonunda, seçici kurulun değerlendirmesiyle 100 yeni mezun sanatçının eseri yer aldı.

BASE'in 2021 yılı başvurularını; Aslı Sümer, Burak Delier, Çağrı Saray, Defne Casaretto, Derya Yücel, Gülçin Aksoy, Memed Erdener, Melek Gençer, Necla Rüzgar, Nermin Kura, Nilüfer Şaşmazer, Oğuz Erten, Orhan Cem Çetin, Sarp Evliyagil, Seçkin Pirim ve Serhat Kiraz değerlendirdi.

Küratörlüğü Derya Yücel'in üstlendiği sergi, eş zamanlı olarak "base.ist" adresinden çevrim içi olarak da ziyaret edilebiliyor.

Türkiye'deki 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eserinin yer aldığı sergi, 3 Ekim'e kadar devam edecek.