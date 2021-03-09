Genç sanatçıdan uluslararası başarı

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu Melissa Tekel'in tekstil ürünlerini kullanarak yaptığı çalışması, dünya tekstil sanatçılarından seçme eserlerin sergilendiği uluslararası jürili bir etkinlik olan 5. International Triennial of Textile Art Sergisi'ne kabul edildi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu Melissa Tekel'in tekstil ürünlerini kullanarak yaptığı çalışması, dünya tekstil sanatçılarından seçme eserlerin sergilendiği uluslararası jürili bir etkinlik olan 5. International Triennial of Textile Art Sergisi'ne kabul edildi. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden geçen yıl mezun olan Melissa Tekel, 'Apeks' adlı çalışmasıyla Texpoart sergisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Sergiye kabul edilen çalışması hakkında bilgi veren genç sanatçı Melissa Tekel, "Yaptığım her eserde o anki içsel duygularımı sanata dönüştürerek yansıtıyorum. Eserin ismi olan Apeks, zirve noktası olarak adlandırılır. 5. International Triennial of Textile Art sergisine katıldığım çalışmamda da zirveye giden yoldaki zorluklarla mücadelede içsel duyguyu anlatmak istedim" ifadelerini kullandı.

Kariyerinin başında olduğu halde yaptığı eserlerin hemen hepsinin güzel sonuçlar getirmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Melissa Tekel, "Yaptığım eserlerle dünyaya açılmak ve bir Türk vatandaşı olarak ismimi dünyada duyurarak eserlerimi tanıtmak, kariyer hedeflerimden biri" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERE KATILMAYA TEŞVİK EDİYORUZ"

Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nihan Akdemir de günümüz uluslararası çağdaş sanat ortamında tekstil sanatının oldukça önem taşıdığını belirterek öğrencilerinin elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Tekstil eğitimi görmüş birçok sanatçı ve tasarımcının, çalışmalarıyla hem tekstil sektörüne hem de günümüz çağdaş sanatına yeni önermelerde bulunduklarını belirten Akdemir, "Üniversitemizin temel prensipleri çerçevesinde eğitimde kaliteyi, öğrenci merkezli eğitimi ve en önemlisi de uluslararasılaşmayı öncelikli tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanat ve tasarım eğitiminde usta-çırak ilişkisinin esas olduğunu vurgulayan Akdemir, şunları söyledi:

"Öğrenci atölyede hocasından gördüğünü uygulayarak öğrenir, öğrendiklerinin üzerine kendi yaratım dilini ekleyerek gelişir ve ilerler. Dolayısıyla biz öğrencilerimize her zaman örnek olmaya çalışan bir eğitim ve öğretim kadrosuna sahip olmayı önemsiyoruz. Sevgili Melissa'nın başarısının arkasında da bu temel anlayışın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kendisi de uluslararası sanatçı kimliğine sahip saygıdeğer hocamız Dr. Öğr. Üy. Özcan Uzkur ile birlikte her zaman öğrencilerimizi yurtdışındaki önemli etkinliklere katılmaya teşvik ediyoruz."

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nihan Akdemir, "Daha önceki senelerde de birçok öğrencimiz, henüz mezun olmamışken dahi benzer biennialler ve trienniallerde kurumumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı