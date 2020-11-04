'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek

04.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:45
'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Coğrafya Kaderdir' konulu 'Genç Sanat: 6'ncı Güncel Sanat Proje Yarışması'nda, ödüle layık görülen genç yeteneklerin ödülleri 6 Kasım'da verilecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Coğrafya Kaderdir' konulu 'Genç Sanat: 6'ncı Güncel Sanat Proje Yarışması'nda, ödüle layık görülen genç yeteneklerin ödülleri 6 Kasım'da verilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Coğrafya Kaderdir' konulu 'Genç Sanat: 6'ncı Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödüle layık görülen genç yetenekler 6 Kasım'da ödüllerini alacak. Bakan Ersoy'un İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde takdim edeceği ödüllerin ardından 45 eser 6 Aralık tarihine kadar sergiye sunulacak. Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri artırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada eser sahiplerine verilecek toplam para ödülü ise 143 bin 750 lira olacak. Bakan Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek ödül töreni ve sergi açılışında; yarışmanın Seçici Kurulunca belirlenen 10 sanatçıya 9 bin lira ve 'Başarı Ödülü', 10 sanatçıya 3 bin 500 lira ve 'Mansiyon Ödülü', 25 sanatçıya da 750 lira ve 'Katılım Belgesi' takdim edilecek.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bilgili: '3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan sevdasının günüdür'
Bilgili: "3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan sevdasının günüdür"
AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı
AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı
Dışişleri Bakanlığı: 'Etiyopya'da şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya'da şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Özçivit Yonca Evcimik Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Adem Ljajic Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 14:10:56. #1.14#
title