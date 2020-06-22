"Genç Sanat 4. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi" çarşamba günü açılacak
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"Genç Sanat 4. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi" çarşamba günü açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Genç Sanat 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi" 24 Haziran Çarşamba günü açılacak.

22.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:07

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Genç Sanat 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi" 24 Haziran Çarşamba günü açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve millet iradesinin en büyük güç olduğu gerçeğinden hareketle, cumhuriyet ve demokrasinin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla "Genç Sanat 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması" düzenlendi.

Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık yaratmak üzere "Hakimiyet-i Milliye" konusunda düzenlenen yarışmada dereceye giren genç tasarımcılara toplamda 97 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Yarışmada, başvurusu kabul gören 354 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 46 afiş sergilenmeye hak kazandı.

Yarışmanın başarı ödülünü alacak 8 öğrenciye 7'şer bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alacak 9 öğrenciye ise 3'er bin lira ve sergileme ödülünü alacak 29 öğrenciye ise 500'er lira ve katılım belgesi takdim edilecek.

Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda çarşamba günü saat 14.30'da düzenlenecek törenle açılacak sergi, 8 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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