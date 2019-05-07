Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi" 17 Mayıs'ta Samsun'da açılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Mücadelenin 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen sergi, 17 Mayıs saat 14.30'da Samsun Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek törenle sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık yaratmak için "2019 Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler" temalı yarışmayı kazanan genç tasarımcılara, toplam 107 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Yarışmada, başvurusu kabul edilen 365 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesinde, 48 afiş sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmanın başarı ödülünü alacak 9 öğrenciye 7'şer bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alacak 10 öğrenciye 3'er bin lira ve sergileme ödülü, 29 öğrenciye ise 500'er lira ve katılım belgesi verilecek.

Sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA