Genç Şampiyon Başarısını Vali Erin'le Paylaştı
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Genç Şampiyon Başarısını Vali Erin'le Paylaştı

Genç Şampiyon Başarısını Vali Erin'le Paylaştı
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye şampiyonu güreşçiyi makamında kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye şampiyonu güreşçiyi makamında kabul etti.

U15 Güreş Türkiye Şampiyonasında 44 kiloda Türkiye şampiyonu olan ve Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 7'nci gelen Şanlıurfalı Milli Güreşçi İslam Turan, antrenör hocalarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonunda müsabakalara hazırlanan 15 yaşındaki İslam Turan'ı başarısından dolayı tebrik eden Vali Erin, çeşitli hediyeler verdiği genç sporcunun başarılarının devamını diledi. (203)

Kaynak: Habermetre

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