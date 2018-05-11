Genç Sağlıkçı Hayatını Kaybetti

Mardin'de bu sabah saatlerinde evinde fenalaşan epilepsi hastası 23 yaşındaki sağlıkçı Abdulkadir Sayalğı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin Artuklu 1 No'lu Aile Sağlık Hizmetlerinde acil ambulans bakım teknikeri olarak çalışan 23 yaşında Abdulkadir Sayalğı, bu sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine getirilen genç sağlıkçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç sağlıkçının ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu. - MARDİN