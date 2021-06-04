Genç sağlıkçı dereye uçan araçta can verdi

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Süleyman Kanik, takla atarak dereye yuvarlanan aracında hayatını kaybetti.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Süleyman Kanik, takla atarak dereye yuvarlanan aracında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 12.00 sıralarında Bayburt - Erzurum karayolunda meydana geldi. Bayburt istikametinden Aşkale istikametine 21 ABL 906 plakalı aracıyla seyir halinde olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki Süleyman Kanik henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Pırnakapan Mahallesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobilinin kontrolünü sağlayamayan Kanik, yolun kenarında bulunan dereye takla atarak uçtu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında Kanik'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlatırken, Kanik'in cansız bedeni Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı