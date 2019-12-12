"Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın il birincisi Bandırma'dan

12.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:59

Balıkesir'de il genelindeki İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Manyas ilçesinde yapıldı.

Çarşı Camisinde Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen finale 16 öğrenci katıldı.

Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın da aralarında bulunduğu jüri tarafından açıklanan değerlendirme sonucuna göre, Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesinden İlyas Kalyoncu birinci, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hüseyin Yörük ikinci, Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesinden Talha Bilgiç üçüncü oldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, dereceye giren öğrencilere ve jüri üyelerine plaket ve hediyelerini verdi.

Kaynak: AA