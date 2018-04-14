Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Samsun'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 10 bölgede düzenlenen yarışmalar kapsamında, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde, Samsun Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bölge finaline 9 ilden 12 okul katıldı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zahit Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in her yönüyle insanlığa gönderilen kurtuluş rehberi olduğunu söyledi.

Kur'an'ın her harfinde hikmet olduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Okunması, ezberlenmesi, dinlenmesi, hatta yüzüne bakılması bile ibadettir. Böyle bir kitabı, Allah'ın kelamını en güzel okuyan kardeşlerimizi yetiştiren hocaları ve gençlerimizin Kur'an ile buluşmalarına vesile olan anne babalarını kutluyorum." dedi.

Jüri üyeliklerini Samsun Müftüsü Veysel Çakı, Dr. Öğr. Üyesi Remzi Ateşyürek, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kara, vaiz Mustafa Sarıcaoğlu, imam hatip Mustafa Akarslan ve müezzin kayyım Murat Ölmez'in yaptığı yarışmada, Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Kara Güzel 93,8 puanla birinciliği elde etti.

Yozgat Milli İrade İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Doğaner'in aynı puanla 2'nci olduğu yarışmada, Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Sağır da 91,4 puanla 3'üncülüğü kazandı.

Yarışmada Güzel ile Doğaner'in puanlarının eşit olması nedeniyle birinci, tecvid ve mahreç puanına bakılarak belirlendi.

Dereceye giren ve katılanlara çeşitli hediyelerin verildiği yarışmaya, Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bilece, Canik Müftüsü Mukadder Arif Yüksel, Samsun İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Mehmet Kurt ile vatandaşlar katıldı.