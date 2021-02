Genç ralli pilotu Ali Türkkan: Yarışmak bir hobi değil, tamamıyla hayatım

"Avrupa'da bir iki yarışa katılmayı çok isteriz"

"6 yaşımda bir yarışıma ayağımdaki alçıyı çıkartarak girdim"

"Annemle babamın sporcu bir aileden gelip, aynı zamanda sporcu da olması bana inanılmaz bir ilham verdi. Hem nasıl iyi bir sporcu olunur hem de bir sporcu nasıl doğru yaşamalı, bunları görerek öğrendim""Dijital yarışlar, reflekslerimi aktif tutuyor. Yarışmadığım dönemde el göz koordinasyonumun yüksek kalmasını sağlıyor""Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla dijital yarışa şahitlik edeceğiz""Umarım 2021, 2020'den daha iyi geçer. Bol bol yarışabildiğimiz bir sene olur"

-

Türkiye'nin rallideki yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2020'de yaşadıklarını ve 2021 yılı hedeflerini DHA'ya açıkladı.Türkkan, "Umarım 2021, 2020'den daha iyi geçer. Bol bol yarışabildiğimiz bir sene olur. 2021'de Türkiye Şampiyonası'na katılıp iyice otomobille haşır neşir olmak, tecrübe kazanmak ve hızlanmak istiyoruz. İmkan olursa da Avrupa'daki şartlara da bağlı olarak Avrupa'da bir iki yarışa katılmayı çok isteriz" dedi.Röportaja ilk olarak kendini tanıtarak başlayan Ali Türkkan, şunları söyledi;"Motor sporlarına 6 yaşında kartingle başladım. Uzun yıllar karting yaptım. 2015 yılında v2 challenge ile otomobile geçiş yaptım. 2016'da bir yarış da olsa Dünya RalliCross Şampiyonası'nda start aldım. 2017 yılında ilk profesyonel sözleşmem olan Borusan Otomotiv MotorSport'a katılarak profesyonel hayata ilk adımımı attım. İlk profesyonel senemde Türkiye Pist Şampiyonu oldum. 2018 yılında başarılı bir Avrupa sezonu geçirdik. Akabinde 5 kez Türkiye Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, bana sporcu odaklı planlarından bahsetti ve tabiri caizse beni ralliye transfer etmek istediğini söyledi. Bu teklif Yağız ağabeyden gelince çok heyecanlandım ve hemen kabul ettim. Böylece 2019'da Yağız ağabey ile ralli maceramız başladı. 2019'da 6 yarışta start aldık. Fiat Egea gibi başlangıç otomobiliyle yarıştım. Açıkçası beklenenin üstünde bir performans gösterdim. İlk sezonum olmasına rağmen ralliye çok iyi bir adaptasyon gösterdim. ve bu sayede 2020 yılının hemen başında Türkiye'nin en köklü ve başarılı ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladım. Ama bu anlaşmanın hemen ardından pandemi patladı. Maalesef 2020 sezonunu sadece 1 yarışla geçirdik o da Marmaris'teki Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağıydı. Aynı zamanda Marmaris'ten hemen sonra Red Bull sporcusu oldum. Böylece 2021 için hem dünyanın en güçlü markalarından birini hem de Türkiye'nin en iyi garajını arkama almış oldum. Umarım 2021 hepimiz için daha iyi olur.""6 YAŞIMDA BİR YARIŞIMA AYAĞIMDAKİ ALÇIYI ÇIKARTARAK GİRDİM""Sporcu olmanın içten gelen bir hissin olması gerektiğine inanıyor musun?" şeklindeki soruya ise genç pilot, "6 yaşımdayken, Formula 1'in Türkiye'ye geldiği ikinci senede 25 Küçük Adam projesiyle bir Formula 1 pilotu yetiştirilmesi için yola çıkılmıştı. Bir karting şampiyonası düzenlendi. Ben bu projenin ilk yarışında ayağımı kırdım. İkinci yarış da yanılmıyorsam 1 ya da 1.5 ay sonra Bursa'daydı. Bu yarışa katılmak için çok ısrar etmişim. Tabii ki çok hatırlamıyorum. Bana anlatılanlardan biliyorum. Doktor da babama "Fren ayağı nasılsa. Kullanmasa da olur" diyerek şakayla karışık 'Yarışabilir' demiş. Ben de bu yarışa alçımı çıkarıp otomobil kullanmışım. Dolayısıyla sporcu olmanın içten gelen bir his olduğuna inanıyorum" yanıtını verdi.Ali Türkkan, "Ailenin sporcu olması spor hayatına nasıl katkı yaptı? sorusunu, "Annemin sporcu bir aileden gelmesi, babamın da sporcu bir aileden gelmesiyle aynı zamanda sporcu olması bana inanılmaz bir ilham verdi. Hem nasıl iyi bir sporcu olunur hem de bir sporcu nasıl doğru yaşamalı, bunları görerek öğrendim. Hayatım boyunca bu perspektifte yetiştirildim. Bunun da spor kariyerime fazlasıyla olumlu katkısı oldu" şeklinde cevapladı."1 SENE BOYUNCA YARIŞAMAMAK HAYATIMDAN UZAK KALMAK GİBİYDİ"Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2020 yılının kendisin için nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı;"Benim için yarış dışında çok zor geçen bir yıldı. Çünkü yarışmak bir hobi değil, tamamıyla hayatım. Marmaris'teki yarışı istisna olarak görürsek neredeyse 1 sene boyunca yarışamamak hayatımdan uzak kalmak gibiydi. Herkes eve kapanmaktan şikayet ediyordu. Bense eve hafta sonu yarış olsa eve kapanmak konusunda hiç dertlenmezdim. Bu sene sadece Marmaris'te yarışabildik ve o yarış da bizim için biraz şanssız geçti.""Geçen yıla dair 'keşke' ya da 'iyi ki' dediğin bir şey var mı?" şeklindeki soruya da Türkkan, "Bütün sene pek bir şey yapamadığımız için ne 'keşke'm ne de 'iyi ki'm var" yanıtını verdi."İMKAN OLURSA AVRUPA'DAKİ ŞARTLARA DA BAĞLI OLARAK AVRUPA'DA BİR İKİ YARIŞA KATILMAYI ÇOK İSTERİZ"Genç sporcu, 2021 için hedeflerini şöyle anlattı;"Castrol Ford Team Türkiye ile anlaştığımızda hedefimiz 1 sene Türkiye Şampiyonası'na katılıp iyice otomobille haşır neşir olmak, tecrübe kazanmak ve hızlanmaktı. Bunu maalesef 2020 yılında yapamadık. Şimdi aynı programı 2021'de uygulamak istiyoruz. İmkan olursa da Avrupa'daki şartlara da bağlı olarak Avrupa'da bir iki yarışa katılmayı çok isteriz.""Dijital yarışların gerçek yarışlara katkısı nedir?" sorusu üzerine de Türkkan, "Dijital yarışlarda konsantrasyonu toplamak çok daha zor. Çünkü evimde bir ekranın karşısındayım. Konsantrasyonu dağıtabilecek çok şey var. Herhangi bir ses, ekrandan kafamı çevirdiğimde odamı görebilmem, fiziksel bir zorluk yaşamıyor oluşum, odak noktamı uzun süre sabit tutabilmemi zorlaştırıyor. Ama buna alıştıktan sonra olumlu yanlarını görüyorsun. Reflekslerimi aktif tutuyor. Yarışmadığım dönemde el göz koordinasyonumun yüksek kalmasını sağlıyor. Simülasyon, yarış disiplini, co-pilottan not dinleme, frenaj ve otomobil kullanma gibi durumlarda gerçeğe çok yakın. Dolayısıyla hiç simülasyon kullanmasaydım ve evde otursaydım belki şu an otomobil kullanmaya çok daha az hazır olabilirdim" ifadelerini kullandı.Ralli pilotu Ali Türkkan, kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi;Gelecek yıllarda dijital yarışların daha çok artacağını düşünüyor musun?"Kesinlikle artacağını düşünüyorum. Dijital dünya her geçen gün gerçek dünyaya daha çok yaklaşıyor. Daha gerçekçi oluyor. Buna bağlı olarak dijital dünyada yarışmanın keyfi de katlanıyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla dijital yarışa şahitlik edeceğiz."Yağız Avcı'nın senin için önemi nedir?"Ralliye başlamamdaki en temel neden Yağız Avcı. Durduk yere ralliye geçeyim demedim. Yağız Ağabey sayesinde ralliye geçtim. ve ileride bir gün rallide bir başarı elde edersem, hedeflerime ulaşabilirsem, beni bu işe kazandıran Yağız Avcı'nın payı da çok büyük olacak."Ralliye geçerken hedeflediklerinin ne kadarını gerçekleştirdin?"Ralliye geçtiğimde ilk hedefim hızlı adaptasyondu. Bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Yarışlar oldu, tecrübe edindim, hızlandım ama sonra pandemi süreci geldi. Burada tabii kondisyonumu biraz yitirdim."-Motor sporları severlere vermek istediğin bir mesaj var mı?

"Umarım 2021, 2020'den daha iyi geçer. Bol bol yarışabildiğimiz bir sene olur. Yarışmayı seviyoruz ve sevdiğimiz işi yapabilmek için sabırsızlanıyoruz. İnsanlar da canlı olarak bizi destekleyebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı