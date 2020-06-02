Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

- Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Solunum yolu sıkıntısıyla başvurduğu hastanede tedavi altına alınan ve yaklaşık 15 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Esma Evcen, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

02.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:09

- Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN - Solunum yolu sıkıntısıyla başvurduğu hastanede tedavi altına alınan ve yaklaşık 15 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Esma Evcen, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Esma Evcen, solunum yolu sıkıntısı ile başvurduğu hastanede tedavi altına alındıktan bir süre sonra Konya'ya sevk edildi. 15 aydır yaşam mücadelesi veren Esma Evcen, son aylarını yoğun bakım servisinde geçirdiği Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç polis memurunun cenazesi tabutuna al yıldızlı bayrak serilerek Yesevi Camisine getirildi. Polis memuru Esma Evcen'in cenazesi, öğle namazı sonrası sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namazın ardından Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına Esma Evcen'in ailesi, yakınları ve Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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