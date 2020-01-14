Genç piyanistten 2020'ye merhaba konseri

14.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:45

İzmir'in ilk özel orkestrası olan Olten Filarmoni Orkestrası 2020'nin ilk konserini yeni neslin başarılı piyanistlerinden Iraz Yıldız solistliğindeki konseriyle açıyor.

Olten Filarmoni Orkestrası 2020 yılının ilk konserinde yeni neslin başarılı piyanistlerinden Iraz Yıldız'ı ağırlıyor. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle sahip genç yıldız İbrahim Yazıcı şefliğindeki Olten Filarmoni Orkestrası önünde ilk kez izleyici ile buluşuyor.

Genç yıldız Iraz Yıldız, kültür ve sanat alanında üstün yetenekli gençleri keşfederek onların dünyada parlayan yıldızlar olması yolunda ilerlemeleri için çalışan ÇEV Sanat'ın "Genç Yetenekler" projesinde,Fazıl Say'ın da jüride yer aldığı projenin ödülü olarak Olten Filarmoni Orkestrası ileilk kez bu büyüklükte bir filarmoni orkestrası ile sahne alacak.

2019 yılını izleyicinin yoğun ilgisi ve dolu dolu geçen konserlerle bitirdiklerini dile getiren Olten Sanat İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, Olten ailesi olarak yine dolu bir salon ile 2020'ye merhaba demenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Olten, "Iraz Yıldız gelecekte üst düzey bir piyanist olacak üstün yetenekli bir çocuk ve bu büyüklükte bir filarmoni orkestrası önünde ilk kez çalıyor. Bir diğer mutluluk verici olay da 5 sezondur Olten Filarmoni Orkestrasına eşlik eden Çakabey Çocuk Korosu'nun gelişimine tanıklık etmek. 2020 yılının bunlar gibi bol umut verici olaylarla geçmesini ve sanat dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler