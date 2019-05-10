Genç Otomotivciler Projelerini Sergiledi

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Otomotiv ağırlıklı çeşitli branşlarda ki toplam 27 projenin sergilendiği fuarın açılışını Gaziantep Valisi Davut Gül, okulun kurucusu Ali Topçuoğlu ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu yaptı.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Ali Topçuoğlu ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Gül, projeleri inceledi

Motorlu araç teknolojileri alanında Türkiye'nin en kapsamlı meslek liselerinden biri olan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı gezen Vali Davut Gül ve beraberindekiler öğrenci ve öğretmenlerin kolektif çalışması sonucu hazırlanan projeleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Otomotiv sektörüne yönelik projelerin ağırlıkta olduğu fuarda diğer alanlarda da hazırlanan projeler dikkat çekerken sergilenen engelleri aşan robot davetlilerin büyük ilgisini çekti.

"Desteğimiz devam edecek"

Okulu yaptıran hayırsever iş adamı Ali Topçuoğlu da fuarda sergilenen projelerle yakından ilgilendi. Projeleri tek tek inceleyerek, öğretmen ve öğrencilere sorular soran Ali Topçuoğlu, okulun teknolojik altyapısının ve eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Topçuoğlu, "Geleceğimiz için bilim ve teknolojiyi takip etmek, üretmek ve hatta ihraç etmek gerekiyor. Yeni bir okul olmamıza rağmen öğrencilerimizin hazırladığı projeleri çok beğendim. Gelecek adına, ülkemiz adına bizlere moral verdi. Gençlerimize gelecekte daha büyük projeler gerçekleştirmeleri için destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Bülent Tiryaki de öğrencilerin bilimsel çalışmalara ağırlık verdiğini, Gaziantep için bu okulun özellikle otomotiv sanayinin alt yapısı için büyük önem taşıdığını ifade ederek öğrencileri kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA