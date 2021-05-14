Genç okçunun hedefi milli takım
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Genç okçunun hedefi milli takım

Genç okçunun hedefi milli takım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de 1.liği elde eden Gürünlü genç okçu milli takıma girmek istiyor.

Kayseri'de 1.liği elde eden Gürünlü genç okçu milli takıma girmek istiyor.

Sivas Gürünlü olan 17 yaşındaki genç okçu İrem Ocakçı, Kayseri'de makaralı yay kadet bayanlar kategorisinde düzenlenen müsabakada il birincisi olarak Gürün'ün gururu oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş'nin lisanslı sporcusu olan Ocakçı şimdi ise Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Bayram tatilini memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde değerlendiren genç okçu ara vermediği çalışmalarını burada sürdürdü. Hedefi Türkiye dereceleri elde edip milli takıma girmek.

Ocakçı, milli takıma girmeyi çok arzuladığını belirtip, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesinde yaklaşık 4 yıldır okçuluk sporu ile ilgileniyorum. Kayseri'de derecelerim var. Son olarak makaralı yay kadet bayanlar kategorisinde il birinciliği elde ettim. Hedefim, federasyonumuz tarafından düzenlenen müsabakalarda Türkiye derecesi elde edip milli takıma girebilmek. Milli takımda da hem ülkemizi hem de kulübümüzü en işi şekilde temsil etmektir." Şeklinde konuştu. - SİVAS

Genç okçunun hedefi milli takım
Genç okçunun hedefi milli takım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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