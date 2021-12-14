Genç okçular 12'den vurabilmek için mücadele verdi - Haberler Spor
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Genç okçular 12'den vurabilmek için mücadele verdi

Genç okçular 12'den vurabilmek için mücadele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ta Kredi Yurtlar Kurumu il müsabakalarında mücadele veren okçular hedefi 12'den vurabilmek için yarıştı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Kredi Yurtlar Kurumu il müsabakalarında mücadele veren okçular hedefi 12'den vurabilmek için yarıştı.

Alaplı KYK takımı, KYK'lar arası genç kızlar İl birincisi müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sporcu Fabrikasında Genç Kızlar KYK'lar arası okçuluk il birinciliği müsabakalara düzenlendi. Birbirinden heyecanlı ve nefes müsabakalara sahne olan okçuluk müsabakalarında sporcular hedefi 12'den vurabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Oynanan müsabakalar sonunda Alaplı KYK takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Alaplı KYK takımı Türkiye Şampiyonasında Zonguldak'ı temsil edecek. Dereceye giren takımlar şu şekilde;

"Alaplı KYK, Hatice Sultan KYK ve Karaelmas KYK." - ZONGULDAK

Genç okçular 12'den vurabilmek için mücadele verdi

Genç okçular 12'den vurabilmek için mücadele verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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