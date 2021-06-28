Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi
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Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi Trafik kazasında yaşamını yitiren genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi Afyonkarahisar'da iki aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren matematik öğretmeni 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek, İzmir'in Bergama ilçesinde...

Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi

Trafik kazasında yaşamını yitiren genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi

İZMİR - Afyonkarahisar'da iki aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren matematik öğretmeni 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek, İzmir'in Bergama ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü Afyonkarahisar Çevre yolu Fatih Nizamiye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Y. idaresindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil, Akın T. yönetimindeki 03 BM 376 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 06 BN 6432 plakalı otomobil içerisinde bulunan matematik öğretmeni 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Halil İbrahim K. ise yaralandı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi, yakınları tarafından İzmir'in Bergama ilçesi Ovacık Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına getirildi. Genç kızın naaşı, Ovacık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede bulunan mezarlıkta gözyaşları ile defnedildi. Cenazeye, Aslanbek'in yakınları, üniversiteden arkadaşları, sevenleri ve yaklaşık 20 yıldır AFAD'da çalışan baba Selahattin Aslanbek'in mesai arkadaşları da katıldı.

Öte yandan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümünden bu yıl mezun olan Aslanbek'in henüz diplomasını almadığı öğrenildi.

Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi
Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi
Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi
Genç öğretmen, gözyaşları içinde toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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