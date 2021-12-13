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Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti

Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da 35 yaşındaki öğretmen kansere yenik düştü.

BARTIN (İHA) - Bartın'da 35 yaşındaki öğretmen kansere yenik düştü. Hayatını kaybeden öğretmeni mesai arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.

2012 yılında mesleğe başlayan ve Bartın Atatürk İlkokulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Yeşim Öner yakalandığı gırtlak kanseri hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Henüz 35 yaşında hayatını kaybeden Öner için Bartın'ın Serdar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öner'in Türk bayrağına sarılı tabutu evinin önünde helallik alınmasının ardından köy camiine getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öner'in kendisi gibi öğretmen olan meslektaşları da cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninin ardından Öner'in naaşı Serdar köyü mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. - BARTIN

Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti

Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti

Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti

Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti

Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti

Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti

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