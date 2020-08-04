Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan ücretli öğretmen Çimen Özçük, tabutuna konulan duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

04.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:05

Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan ücretli öğretmen Çimen Özçük, tabutuna konulan duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin İkiyakalar köyü Göllerbaşı bölgesinde meydana gelen trafik kazasında şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ücretli öğretmenler Evin Yazgan, Çimen Özçük, memurlar Aysun Er, Semra Varol, vergi dairesi memuru Meryem Renda ile Savaş Bayram hayatını kaybetmişti. Hakkari Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapılan cenazeler, defnedilmek üzere Yüksekova ilçesine gönderildi. Savaş Bayram, Aysun Er, Semra Varol, Evin Yazgan ve Meryem Renda dün toprağa verilirken, Çimen Özçük ise tabutuna konulmuş gelin duvağıyla bugün son yolculuğuna uğurlandı. İlçenin Akalın Mezarlığında çok sayıda vatandaşın katılmasıyla Özçük gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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