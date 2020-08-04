Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan ücretli öğretmen Çimen Özçük, tabutuna konulan duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı
04.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:35

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan ücretli öğretmen Çimen Özçük, tabutuna konulan duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin İkiyakalar köyü Göllerbaşı bölgesinde meydana gelen trafik kazasında şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ücretli öğretmenler Evin Yazgan, Çimen Özçük, memurlar Aysun Er, Semra Varol, vergi dairesi memuru Meryem Renda ile Savaş Bayram hayatını kaybetmişti. Hakkari Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapılan cenazeler, defnedilmek üzere Yüksekova ilçesine gönderildi. Savaş Bayram, Aysun Er, Semra Varol, Evin Yazgan ve Meryem Renda dün toprağa verilirken, Çimen Özçük ise tabutuna konulmuş gelin duvağıyla bugün son yolculuğuna uğurlandı. İlçenin Akalın Mezarlığında çok sayıda vatandaşın katılmasıyla Özçük gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi Güncel
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Ekonomi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi? Sağlık
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Bakan Albayrak 'Tarihi bir dönüm noktası' deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü
Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Barış Arduç Barış Manço Serdar Ortaç
Spor Beto Erol Bulut Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza İzmir Çeşme Beşiktaş
Şu an buradasınız: Genç öğretmen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 12:35:32. #1.14#
title