Genç öğretmen adaylarının "Oynayan Deyimler" projesine TÜBİTAK desteği Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Emine Nur Korkut ve Safa Yaman'ın hazırladığı, işitme engelli öğrenciler için deyim öğretiminin kolaylaşmasını sağlamayı amaçlayan "Oynayan Deyimler" projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Engin ve genç öğretmen adayları Emine Nur Korkut ve Safa Yaman'ı makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Engin danışmanlığında ikinci sınıf öğrencilerinden Emine Nur Korkut ve Safa Yaman'ın hazırladığı "Oynayan Deyimler" adlı proje, "2209A TÜBİTAK-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projenin amacından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Engin, "İşitme engelli öğrenciler için deyim öğretiminin kolaylaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Projede İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan;adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma, vatanseverlik gibi kök değerleri yansıtan deyimlerin öğrenilmesini kolaylaştırmayı hedefledik. Bu amaç doğrultusunda seçilen deyimleri anlatan senaryoların yazılması,canlandırılması, video çekimlerinin yapılması, alt yazıların eklenmesi ve videoların paylaşıma açılmasını proje doğrultusunda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Projenin aşamaları ile ilgili bilgi verenDr. Öğr. Üyesi Gizem Engin "Öğrencilerimiz,formu doldurdular, hazırladılar ve bana projeyi yüklemek istediklerini söylediler. Projeyi yükledikten sonra değerlendirme aşaması uzun sürdü. TÜBİTAK proje sonuçlarını açıklayana kadar heyecanlı bir bekleyiş oldu. Açıklandığı zaman hep beraber çok sevindik. Sonrasında nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşmak için toplandık. Sağ olsun Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak da bizi destekledi ve tebrik etti. Öğrencilerimizin önlerinde iki yıl daha var ve şimdiden gelecekte ne projeler çıkarabileceklerini düşünüyoruz. Daha iyi projeler yazacağız, bu bir başlangıç. Lisans öğrencilerinin bu tarz projelere yöneliyor olması bizim için de çok gurur verici" dedi.

"Oynayan Deyimler" adlı projeninamaçlarını anlatan proje yürütücüsü Emine Nur Korkut, "Projeye başlamadan önce bu konu ile ilgili ders aldık. Proje konusu olarak son dönemde engelli öğrencilerin deyimleri öğreniminin kolaylaştırılması üzerine yoğunlaştık ve projeyi yürütürken grupça sürekli iletişim halinde araştırmalar yaptık. Projeyi yolladıktan sonra heyecanlı bir bekleyiş başladı. Proje açıklandıktan sonra ikincisi sınıf öğrencisi olarak bu başarıyı elde etmek bizi çok sevindirdi" diye konuştu.

Projenin araştırmacılığını üstlenen Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Safa Yaman ise "Hocamızla görüştükten sonra biz bu projenin gerçekten bir alana hizmet edeceğini düşündük. Arkadaşlarımızla karşılıklı toplantılar yaptık, çok çalıştık, emek verdik. Hocamızla haftada iki defa toplantı yaptık ama online 7-24 iletişim halindeydik. Sonrasında biz projeyi şekillendirdik" dedi.

Kaynak: Bültenler