Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu
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Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu

11.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:01
Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu

KIRŞEHİR (İHA) – Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Genç Ofisler' projesi Kırşehir'de, hayat buldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 'Genç Ofisler' projesi Kırşehir'de, hayat buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri, gençlerin gelişimine yardımcı olmak, milli ve manevi değerlerine ve geçmişine bağlı, dünyanın geleceğine yön veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak adına hizmet veriyor.

Gençlik Merkezleri, gençlerin serbest zamanlarını sosyal yönlerini geliştirecek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle etkili ve verimli geçirmelerini sağlayacak merkezler olarak gençlik merkezlerinde yapılan faaliyetlerin tanınmasını sağlamak, gençlik merkezleri ile okullar üniversiteler ve yurtlar arasında iletişimi sağlamak ve güçlendirmek amacıyla üniversite okul ve yurtlarda genç ofisler kurmakta.

Kırşehir'de, Cacabey Gençlik Merkezi Koordinasyonunda Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi içerisinde Genç Ofis bürosu, Has Oda, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Masa Tenisi Salonu, Dart Salonu, Geleneksel Okçuluk Salonundan oluşan genç ofis törenle açıldı. - KIRŞEHİR

Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu
Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu
Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu
Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu
Genç ofisler projesi Kırşehir'de hayat buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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