Genç nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır, yeni gençlik ve spor yatırımları ile buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol kapsamında genç nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır'da gençlik ve spor yatırımları artacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol kapsamında genç nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır'da gençlik ve spor yatırımları artacak.

19 yıl önce 10 olan tesis sayısının 58'e, 2 bin 200 olan yurt kapasitesinin 5 bin 500'lere ulaştığı 8 gençlik merkezinin bulunduğu kente yeni yatırımların kazandırılması için 1 Temmuz'da imzalanan protokol kapsamında çalışmalar hız kazandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, son 20 yılda Diyarbakır'da gençlik ve sporla ilgili çok önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Kentte stat, gençlik merkezleri, havuzlar ve çok sayıda spor tesisinin bulunduğunu belirten Karaloğlu, gençlik ve spor alanındaki eksiklikleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Diyarbakır'ı ziyaretinde ilettiklerini ifade etti.

Karaloğlu, Bakan Kasapoğlu'nun yapılan tüm teklifleri kabul ettiğini dile getirerek, bu kapsamda Ankara'da yapılacak gençlik ve spor yatırımları ile ilgili protokol imzaladıklarını hatırlattı.

"Bu proje Diyarbakır'ı ulusal ve uluslararası spor aktivitelerinin merkezi haline getirecek"

Protokol ile merkez dahil 17 ilçenin tamamında gençlik ve sporla ilgili altyapı eksikliklerini gidereceklerini aktaran Karaloğlu, yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerince ihalelerin başlatılacağını kaydetti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar içerisinde aklınıza gelebilecek bütün spor aktiviteleri ile ilgili mekanlar var. Neredeyse bütün olimpik spor branşları ile ilgili mekan var. Çok büyük yatırımlar da var. Örneğin Kayapınar ilçemizde 375 dönüm üzerine kuracağımız Spor Park Projemiz var. İçerisinde olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, hizmet birimleri, okçuluk parkurları, tenis kortları, futbol sahaları mevcut. Hem doğal çim hem de sentetik çim voleybol ile basketbol sahaları, macera parkları, atlama kuleleri gibi aklınıza gelebilecek her türlü spor aktivitesinin yapılabileceği bir spor park projemiz var. Bu proje Diyarbakır'ı hem ulusal hem de uluslararası spor aktivitelerinin merkezi haline getirecek."

"Bölgenin en önemli gençlik merkezi Diyarbakır'da olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik merkezleri ve gençlik kampları ile ilgili talimatı olduğunu belirten Karaloğlu, kentte gençlik kampının bulunmadığını, protokolde bu yatırımın da yer aldığını bildirdi.

Karaloğlu, "Dicle ilçemizde 180 dönüm alanda Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nı yapacağız. Bu gençlik kampıyla sadece Diyarbakır'daki değil, yurdun dört bir tarafından gençlerimizi getirip Diyarbakır'daki gençlerimizle kaynaşmasını da sağlayacağız. Orada zaten halihazırda binalarımız var. Onların restorasyonu yapılacak ve spor aktiviteleri ilave edilecek. İnşallah bölgenin en önemli gençlik merkezi Diyarbakır'da olacak." dedi.

Merkez Yenişehir ilçesi üniversite köprüsü bitiminde Dicle Nehri'nin kıyısında Dicle Vadisi Spor Kompleksi oluşturacaklarını aktaran Karaloğlu, içinde yüzme havuzu, futbol, voleybol ve basketbol sahası, çim hokeyi ve atletizm pistinin bulunacağını söyledi.

Karaloğlu, bu kompleksten hem Sur'daki gençlerin hem de üniversiteli gençlerin yararlanacağını dile getirdi.

Bunların dışında diğer ilçelerde salon, yüzme havuzu, gençlik merkezi ve gençlik kampı gibi birçok merkezin yapılacağını anlatan Karaloğlu, engellilere yönelik de projelerin olduğunu vurguladı.

"Dicle'nin kuzularını artık çakallara yem etmeyeceğiz"

Karaloğlu, projeler bittiğinde kentin hem gençlik hem de sporla ilgili eksiğinin kalmayacağına işaret ederek, "Şu anda Diyarbakır aslında spor kenti. Diyarbakır'da gençlerimiz gerçekten spora çok meraklı. Bu yaz Tokyo Olimpiyatları var. Diyarbakır'dan ilk defa dört sporcumuz Tokyo'da ülkemizi temsil edecek. Temennimiz bu çocuklarımızdan bir veya birkaçının Tokyo'dan madalya ile dönmesi, inşallah bayrağımızı dalgalandırması ve İstiklal Marşımızı okutması." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'da bütün çocuklarımıza ve gençlerimize dokunmak istiyoruz. Bir iddiamız var ve diyoruz ki; Dicle'nin kuzularını artık çakallara yem etmeyeceğiz. Bu tesisler bittiğinde çocuklarımız okul dışı zamanlarını da kaliteli bir şekilde gençlik merkezlerimizde, spor merkezlerimizde geçirecekler. Çocuklarımızı hem ruhen hem de bedenen iyi eğitelim arzusundayız." diyen Karaloğlu, çalışmaların hızla başlayacağını aktardı.

Karaloğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleriyle eğitim koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, toplantıda yaz Kur'an kurslarına devam eden çocukları mutlaka yaz spor okulları ile de buluşturma kararı aldıklarını kaydetti.

Belediyenin "Spora gel" kampanyasının olduğunu ifade eden Karaloğlu, "17 ilçede 18 branşta çocuklarımıza ücretsiz spor eğitimleri veriyoruz. Bunu yaz spor okullarıyla yaz Kur'an kursularını irtibatlandırıyoruz. Çocuğumuz sabahtan öğleye kadar yaz Kur'an kursuna gidecek, öğleden sonrayı da çocuğun ilgisine göre herhangi bir spor branşında spor yaparak değerlendirmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin