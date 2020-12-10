Genç nüfusta işsizlik yüzde 24.3'e geriledi

Türkiye genelinde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, yıllık bazda 1.8 puan azalışla yüzde 24.3'e, istihdam oranı da 2.4 puan azalışla yüzde 31.6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde genç nüfusta işgücüne katılma oranı 4.2 puanlık azalışla yüzde 41.8'e geriledi.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı da aynı dönemde 0.5 puanlık artışla yüzde 29.1 düzeyine düştü.TÜİK verilerine göre 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı da aynı dönemde 1.2 puanlık azalışla yüzde 12.9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1.5 puanlık azalışla yüzde 15'e geriledi.Bu yaş grubunda istihdam oranı 1.8 puanlık azalışla yüzde 49'a, işgücüne katılma oranı da 2.9 puanlık azalışla yüzde 56.2'ye geriledi. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı