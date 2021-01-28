Genç NEYAD, milletvekili Rümeysa Kadak ile sokak hayvanlarına mama dağıttı

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) gençlik oluşumu üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın katılımıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen Genç NEYAD, sosyal medya hesaplarından "#bendevarım" etiketiyle kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren Milletvekili Kadak ile dernek üyeleri, Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Valide-i Atik ile Mihrimah Sultan camileri ile Kuzguncuk'ta sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Tüm vatandaşları evleri ve işyerlerinin önüne su ve mama kabı koymaya davet eden dernek üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel