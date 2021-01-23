Genç NEYAD, küçük dostlarını unutmadı
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Genç NEYAD, küçük dostlarını unutmadı

23.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:28
Genç NEYAD, küçük dostlarını unutmadı

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin gençlik oluşumu Genç NEYAD, mama ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden '#bendevarım' mesajıyla başlatılan yardım kampanyasına İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da destek verdi.

Zorlu ve soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen Genç NEYAD ekibinin, 19 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya hesaplarından ''#bendevarım'' mesajıyla başlatmış olduğu yardım kampanyasına İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'tan da destek geldi. Dağıtım sırasında ekibi yalnız bırakmayan genç vekil; İstanbul Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmut Hüdai Türbesi, Valide-i Atik Camii, Mihrimah Sultan Camii ve Kuzguncuk bölgelerinde sokak hayvanlarına mama yardımı yaptı.

Genç NEYAD, küçük dostlarını unutmadı

GENÇ NEYAD EKİBİNDEN DUYARLI DAVRANIŞ

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin gençlik oluşumu Genç NEYAD, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sonraki süreçlerde de sürdürmeyi hedefliyor. Yardım kampanyaları hakkında bilgi veren Genç NEYAD ekibi "Sokak hayvanları için mama ve su dağıtımına yaz kış demden devam edip, gelenekselleştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evlerinin ve işyerlerinin önüne, sokak hayvanları için bir kap su ve mama kabı koymaya davet ediyoruz. Yaşadığımız bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmamak ve gerekeni yapmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Genç NEYAD, küçük dostlarını unutmadı
Genç NEYAD, küçük dostlarını unutmadı
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