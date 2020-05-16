Genç müzisyenlerden 19 Mayıs Gençlik Konseri Genç müzisyenler Naz İrem Türkmen ve Eren Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için "19 Mayıs Gençlik Konseri" verecek.

Genç müzisyenler Naz İrem Türkmen ve Eren Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için "19 Mayıs Gençlik Konseri" verecek.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, piyanist Güher ve Süher Pekinel'in Türkiye'deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesi kapsamında eğitimlerine devam eden keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan'ın Süreyya Operası'nda 19 Mayıs için verdiği özel konserin çekimleri önceden yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olması ve kalabalık alanlarda kutlamaların yasaklanması nedeniyle önceden çekimi yapılan konser, 19 Mayıs saat 19.19'da Kadıköy Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Naz İrem Türkmen ile Eren Aydoğan keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirecek.

Kaynak: AA