Genç müzisyenin ölümüne neden olan sürücünün hapis cezasına onama

08.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:32

İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi ve müzisyen Bora Aşçılar'a (16) aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanığa verilen 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası istinaf mahkemesince onandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazı üzerine dosyayı inceledi.

Daire; İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka ayrılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığı kararını verdi.

İstinaf nedenlerinin yerinde görülmediğine hükmeden daire, bu yöndeki itirazları reddetti.

Daire, sanığın ehliyetinin 2 yıl 9 ay 10 gün geri alınmasına ilişkin kararı da 1 yıla düşürdü.

Baba Osman Aşçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bir trafik cinayetinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Mahkemenin çok düşük ceza verdiğini ileri süren Aşçılar, şöyle konuştu:

"Alkollü olan sanığın emsal bir ceza alması için 938 gün gece gündüz çalıştım. Bu kararı veren heyetten bir hakimin çocuğu olsaydı bu trafik teröristine 2 yıl 9 ay 10 gün olarak verilen cezayı onayabilirler miydi? Kimse bu davanın peşini bırakacağımı düşünmesin. Bu kararlara itiraz edip Anayasa Mahkemesine de başvuracağız. Buradan çıkacak sonuca göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar tüm hukuksal haklarımız kullanacağız."

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 24 Mart 2017'de, gitar kursuna giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Bora Aşçılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Vapur İskelesi yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah Kurtoğlu'nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Yapılan ölçümde sürücünün 103 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA