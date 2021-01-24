Genç müzisyenin hayali ikinci Neşet Ertaş olmak

Anadolu ezgilerini hem çalan hem söyleyen genç müzisyen Tolunay Kaygusuz, Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın türküleriyle büyüdüğünü belirterek, onu örnek aldığını dile getirdi. En büyük halini açıklayan 21 yaşındaki Kaygusuz, "Bir gün ünlü bir sanatçı olabilirsem ikinci Neşet Ertaş olayım istiyorum" dedi.

İstanbul Zeytinburnu'nda doğup, büyüyen Tolunay Kaygusuz, müziğe merakının küçük yaşlarda başladığını söyleyerek, lisede okurken konservatuvara gitmeye karar verdiğini dile getirdi. Lise öğrenimi devam ederken Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen ücretsiz "Şan Eğitimi" dersleriyle müzik eğitimi almaya başlayan genç müzisyen, bu sayede Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Şu anda üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi olan Kaygusuz'un en büyük hedefinin ise çocukluğundan beri hayranı olduğu Halk Ozanı Neşet Ertaş'a gibi sanatçı olmak.

"İKİNCİ BİR NEŞET ERTAŞ GELECEKSE O BEN OLAYIM"

İlgi alanının Türk Halk Müziği olduğunu aktaran 21 yaşındaki Kaygusuz, 8 senedir Anadolu ezgilerini hem çalıp hem de seslendirdiğini, tarzı ve yorumunun Neşet Ertaş'a benzediğini ifade etti. Kaygusuz, "Asıl hedefim büyük bir sanatçı olabilmek. Neşet Babayla büyüdüm, hep onu örnek aldım. Bir gün ünlü bir sanatçı olabilirsem ikinci Neşet Ertaş ben olayım istiyorum" diye konuştu.

"MÜZİĞE İLGİM VARDI AMA NOTA BİLMİYORDUM"

Fırsat buldukça Zeytinburnu Kültür Merkezi'ne giderek derslere katıldığını söyleyen Kaygusuz, konservatuarın yetenek sınavlarının oldukça zor olduğunu anlattı. Kaygusuz, "Konservatuar öncesi müzikle ilgiliydim ancak nota anlamında pek bir şey bilmiyordum. Yetenek sınavlarında zor konular vardır. Tek başıma başa çıkamayacağımı anlayınca destek almam gerektiğine karar verdim. En büyük desteği merkezdeki hocalarımdan aldım. Zamanım oldukça ziyaretlerine gidip, pratik yapmaya devam ediyorum. Burada alınan eğitimler neticesinde başarıyla yoluna devam benim gibi birçok genç yetenek var. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan hocalarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı