Genç müzisyen Onur, yaptığı eserlerle müzik dünyasında yeni bir tür oluşturmak istiyor

Aralarında "Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı" ve "Beyinler Sakat" gibi birçok şarkıyı dijital platformlar üzerinden dinleyicileriyle buluşturan Türk asıllı İngiliz şarkıcı Onur, yaptığı müziği "yeni dalga" olarak tanımlıyor.

Pop ve R&B seslerini, türkü ve roman havası ritimleriyle harmanladığı kendine özgü müzikler yapan 20 yaşındaki Onur, Trinity Laban Müzik ve Dans Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Genç müzisyen, Black Heath Clasic Music Festivali'nde söylediği aryalarla da altın madalyaya değer görüldü. Modern müzik alanında ün kazanmış ABD'deki Berklee College'den burs kazanan Onur, üniversite eğitimi öncesi beş aylık sürede burada şan ağırlıklı modern müzik eğitimi aldı.

Üniversite eğitimi için Westminster Üniversitesi Commercial Müzik Bölümü'ne kabul edilen genç müzisyen, ilk orkestrası "Onur and His Band"i aynı yıl sınıf arkadaşlarıyla kurdu. Üniversite eğitimi sırasında ayrıca üç müzik grubu kuran Onur, Londra kulüplerinde verdiği konserlerle de adından söz ettirdi.

Henüz üçüncü sınıf öğrencisiyken "Berklee College of Music" adına İtalya'da Umbria Caz Festivali'ne gospel söylemek için seçilen Onur, 2018'de üniversiteden mezun olmasının ardından kendi şarkılarını bağımsız olarak çıkarma kararı ile "Beamin"i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müzik kariyerini Londra ve İstanbul'da sürdüren Onur, Türkiye'deki müzik yolculuğunu ve geleceğe dair hedeflerini AA muhabirine anlattı.

İngiltere'de doğup büyüyen ve geçen sene ünlü pop şarkıcı Edis Görgülü'yle çalışmak için Türkiye'ye geldiğini belirten Onur, müzik kariyerinin başlangıcına dair şunları söyledi:

"Annem bana sinema bileti için para vermemişti. Arkadaşlarım 'gel sokakta şarkı söyleyelim' dedi. Sinemaya gitmek için sokaklarda çaldım. Çok zevk aldım ve insanların karşısında şarkı söylemem ve enstrüman çalmam böyle başladı. Londra, Los Angeles ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde konserler verdim. 2018'den bu yana müzik piyasasının içindeyim ve bu süreçte bir müzik uygulamasında 1 milyondan fazla dinlenmeye ulaştım. Pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldım. Edis Görgülü'nün yanı sıra Mabel Matiz ve Berkcan'la da çalıştım."

Onur, müziğin eğitimle öğrenilmesinin çok mümkün olmadığına işaret ederek, "Herkesin yeteneği farklı, benim de yeteneğim uğraştığım sanatın boyutunu biraz daha geniş görebilmek sanırım" dedi.

"Dünya çapında insanlara yeni bir tür göstermek istiyorum"

Gitar ve piyano çalan başarılı müzisyen, aldığı eğitimle Türk müziğini harmanlamak istediğini ve Türk müziği çatısı altında yeni üretimler yapmayı amaçladığını söyledi.

Onur, özellikle kendi jenerasyonunda Türkiye'de rap müziğinin çok yaygın olduğunu gözlemlediğini ve roman müziklerinden de etkilendiğini ifade ederek, "Müziğe, çok sevdiğim için başladım. Dünya çapında insanlara yeni bir tür göstermek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de kendi köklerini yeniden keşfetme imkanı bulduğunu ve Türk müziğini merak ettiğini söyleyen genç müzisyen, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses ve Tarık Mengüç gibi isimleri dinlediğini sözlerine ekledi.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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