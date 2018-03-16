Genç Müteşebbisler Doğalgazda Yüzde 25 Tasarruf Sağlayan Ürün Yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde genç müteşebbisler yoğuşmasız kombilerde yüzde 25 enerji tasarrufu sağlayan 'Turbokom' adını verdikleri ürün yaptı. Tüm testleri başarı ile sonuçlanan ürün ilk aşamada bin 500 konut ve iş yerinde kullanılmaya başlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde genç müteşebbisler Türkiye'nin enerji alanındaki açığını kapatmak ve yoğuşmasız kombilerde yüzde 25 tasarruf sağlamak amacıyla yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları Turbokom isimli ürünü yapmayı başardı. Tüm testleri başarı ile sonuçlanan Turbokom bin 500 konut ve iş yerinde kullanılmaya başlanarak, doğalgaz faturalarında yüzde 25 tasarruf sağladı.

Kdz. Ereğli ilçesinde üretimi yapılan ve yaklaşık 10 dakika içerisinde montajı yapılabilen Turbokom için Türkiye genelinde bayilikler oluşturulmaya başlandı.

6 milyon abone yüzde 25 tasarruf sağlayacak

Türkiye'de 13 milyondan fazla doğalgaz kullanıcısı bulunduğunu belirten Sebahattin Doğdu, bunlardan 3 milyonunun sanayi geri kalan abonelerin ise iş yeri yada konutlardan oluştuğunu söyledi. Konut abonelerinin yüzde 65'inde yoğuşmasız kombi kullanıldığını ifade eden Doğdu, Türkiye'nin enerji alanında ki açığını azaltmak için arkadaşları ile birlikte uzun uğraşlar sonucu Turbokom isimli ürünü geliştirdiklerini vurguladı. Yoğuşlmalı kombilerin bir kişiye ortalama 4-4 bin 500 TL'ye mal olduğunu anlatan Doğru, kendi geliştirdikleri ütünün ise bu fiyatın neredeyse 10'da birine denk geldiğini ifade etti.

Yoğuşmalı kombinin 10'da bir fiyatına mal olacak

Dünyada yoğuşmasız kombiler için bu ürünü ilk kez kendilerinin yaptığını belirten Doğdu, özellikleri hakkında ise şu bilgileri verdi; "Ürünümüzün özelliği şudur; Bacadan atılan atık gazın ısısını dışarıdan aldığı taze havanın üstüne vererek kombiye geri çevirir ve kombi performansını artırmış olur. Bu sistem sayesinde turbokom isimli ürünümüz ile yoğuşmanın bacada yapılması sağlanarak hem sıcak suda hemde ısıtmada yoğuşma gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu sistem sayesinde kombiye soğuk hava giremeyeceği için kombinin ömrü de uzar. Ayrıca bu ürün sayesinde kombi fanı tozlardan da korunmuş olur. Yüzde 25 tasarruf ile birlikte çevreye atılan atık gaz miktarı da düşürüldüğü için doğal olarak çevre kirliliğinin önlenmesine de ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bu gün bir vatandaşımız yoğuşmalı kombi alıp taktırmaya kalksa en düşük maliyeti 4 bin - 4 bin 500 TL civarında bir maliyeti karşılaması gerekiyor. Bakır ve krom paslanmaz malzemeden ürettiğimiz turbokom kombi ömründen daha uzundur. Bu ürün hem sıcak su hem de ısıtma suyunda maksimum yoğuşma sağlayarak tasarruf etmenizi sağlar ve maliyet olarak ta yoğuşmalı kombilerin 10'da bir maliyetine gelir. Ürünümüz Zonguldak KOSGEB Endüstriyel Uygulama desteği ile üretilmekte ve ODTÜ'de tüm testleri yapılmış ve başarı sağlanmıştır" dedi.

Turbokom'u önce Türkiye pazarına ardından da Avrupa ve tüm dünyaya pazarlamayı hedeflediklerini belirten Doğdu, ürünün kullanımı arttıkça doğalgaz da da bir o kadar tasarruf sağlanmaya başlanacağını söyledi.

Kullanan ev hanımları Turbokom'dan menün kaldı

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Turbokom isimli ürünü kullanan ev hanımı Sibel Taşar, doğalgaz faturalarında ciddi bir düşüş yaşadığını söyledi. Evinde yoğuşmasız kombi kullandığını anlatan Taşar, evinde hem sıcak su ve peteklerde ki ısınmanın arttığını hemde kış ayında faturalarında ortalama 100 TL gibi bir tasarruf yaşadığını vurguladı. - ZONGULDAK