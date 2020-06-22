Genç MÜSİAD Van Şubesi, kentin problemlerini değerlendirdi
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Genç MÜSİAD Van Şubesi, kentin problemlerini değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi Gençlik Kurulu, Genç MÜSİAD temsilcileri, 'ROTA Dijital Sohbetler" programı kapsamında kentte yaşanan sorunları değerlendirdi.

Genç MÜSİAD Van Şubesi, kentin problemlerini değerlendirdi
22.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:26

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi Gençlik Kurulu, Genç MÜSİAD temsilcileri, 'ROTA Dijital Sohbetler" programı kapsamında kentte yaşanan sorunları değerlendirdi.

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle sosyal hayatta yaşanan olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla bürokrat, milletvekilleri, belediye başkanları STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek hem yerel hem de ulusal konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde dijital ortamda 27 sohbet gerçekleştirdiklerini ve önemli isimleri ağırladıklarını belirten Gültepe, şöyle konuştu:

"Gençlik olarak başlattığımız etkinliklerde yerelde ve ulusalda söz sahibi ve yönetim kademesinde yer alacak bir gençlik hedefi amaçlıyoruz. Özellikle bir araya geldiğimiz isimler her koşulda yanımızda olacaklarının teminatını vermeleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Van'daki bu buluşmalara Türkiye genelindeki diğer buluşmalar da eşlik etti. Pandeminin başladığı ilk andan itibaren dijital dönüşüme ayak uyduran Genç MÜSİAD, başta komite toplantıları olmak üzere, tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerini dijital platformlara taşıdı. Türkiye'deki 56 şubesi ve yurt dışındaki 29 temsilcisi üzerinden düzenlediği etkinliklerle, bu alanda en fazla organizasyon düzenleyen gençlik sivil toplum kuruluşu olmayı başardı. Koranavirüs vakasının Türkiye'de ilk kez görüldüğü mart ayından itibaren hızlıca çalışmalarına başlayan Genç MÜSİAD, başlattığı keyifli sohbetler serisi ile online platformlar üzerinden akademi, sanayi ve iş dünyasından Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getirdi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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