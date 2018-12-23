Genç Müsiad Mersin 11. Olağan Genel Kurulu

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mersin Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Metin Tümen, güven tazeledi.

Genç MÜSİAD 11. Olağan Genel Kurulu kentte bir otelde gerçekleştirildi. Mersin Şube Başkanı Metin Tümen, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD bünyesinde görev almaktan mutlu olduğunu belirtti.

Genç MÜSİAD'ın yüksek ahlak, ileri teknoloji düsturuyla hareket eden, bugünün gençlerini yarına hazırlayan, bunları yaparken kul hakkı yemeyen, ticaretini yaparken hakkı unutmayan, ahilik töresini yaşamaya çalışan bir kurum olduğunu vurgulayan Tümen, şöyle devam etti:

"Genç MÜSİAD geleceğin iş adamlarını yetiştiren güzide bir kurumdur. Burada siz değerli büyüklerimizde bilmektedir ki Genç MÜSİAD Mersin, kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkesle istişare etmekte, ticaretle iştigal eden gençlerimizin sorunlarına yönelik çözümler aramaktadır."

Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Yunus Furkan Akbal da MÜSİAD çalışmalarını sürdürürken hiçbir zaman çalışmalarını düşünmeden, geleceği de hesap ettiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Akbal, önceki dönem şube başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Gerçekleştirilen genel kurulda Tümen, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA