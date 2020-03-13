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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Londra, Genç, Ekonomi

Genç MÜSİAD'lı Türk girişimciler Londra'da yatırımcılarla buluştu

Genç MÜSİAD ve Ulusal Ajans ortaklığında, 23-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Londra Girişimcilik Köprüsü Projesi kapsamında Türkiye'den 12 genç girişimci Londra'daki yatırımcılarla buluşturuldu.

13.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:16
Genç MÜSİAD'lı Türk girişimciler Londra'da yatırımcılarla buluştu

Genç MÜSİAD ve Ulusal Ajans ortaklığında, 23-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Londra Girişimcilik Köprüsü Projesi kapsamında Türkiye'den 12 genç girişimci Londra'daki yatırımcılarla buluşturuldu.


MÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Erasmus Plus çatısı altında, AB desteği ve MÜSİAD İngiltere şubesi iş birliğinde bir araya gelen katılımcılar, yabancı yatırımcılar ile tanışma, girişimlerini anlatma ve İngiltere'deki girişimcilik ekosistemini tanıma fırsatı yakaladı. Genç girişimcilerimiz, aynı zamanda globale açılma konusunda da yetkinlik kazandı.


Startup geliştirme programı üzerine istişarelerle gerçekleşen etkinlikte, girişimciler ufuk açacak ve destek alabilecekleri önemli kurumlarla buluşturuldu. Londra'da yapılan ziyaretler kapsamında, Londra Başkonsolosu Sn. Çınar Ergin, Londra Büyükelçisi Sn. Ümit Yalçın, Londra Ticaret Baş Müşaviri Sn. Tarık Sönmez, Londra Eğitim Müşaviri Sn. Hasan Ünsal, TRT World Londra Genel Yayın Yönetmeni Sn.Fatih Er, Pladis Global CEO'su Sn. Salman Amin, THY Londra, Yunus Emre Enstitüsü ve TURKEN kurumları ziyaret edildi.


Girişimcilerimiz, yapılan ziyaretlerde melek yatırımcılara, hızlandırıcılara ve start-up danışmanlarına sunum yapıp bire bir görüşmeler gerçekleştirme imkanı elde etti.


"Ülkemizin taklit eden değil, rol model olan girişimcilere ihtiyacı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, genç girişimcilerin, özellikle yurt dışındaki bu tarz etkinliklere katılarak ufuklarını geliştirmeleri ve gelecek vizyonu kazanmaları adına oldukça verimli olacağını ifade etti.


Kaan, gençlerin, dünyadaki trendleri yakından takip etmeleri ve yeni fikirler üreterek aksiyon almaları gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizin taklit eden değil, rol model olan girişimcilere ihtiyacı var. Bu minvalde, genç girişimcilerimizin özellikle inovasyon- AR-GE, start-up ve teknoloji konuları üzerine eğilmelerinin hem kendi kişisel kariyerlerinin ilerlemesinde hem de devletimizin uluslararası arenada saygın ve prestij sahibi bir ülke olmasında önemli rol oynayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


"Ulusal pek çok üye firmayı yurtdışı programları ile global pazarla tanıştırdık"

Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ise dönüşüm ve aksiyon yılı ilan ettikleri dönemde birçok projeyi hayata geçirdiklerini, yerel çok sayıda üye firmayı, ulusal pazar ile, ulusal pek çok üye firmayı yurt dışı programları vesilesi ile global pazarla tanıştırdıklarını kaydetti.


Akbal, yapmış oldukları nitelikli ve vizyoner eğitim yaklaşımıyla, kişisel gelişim anlamında önemli mesafeler kat ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ayrıca hazırlamış olduğumuz raporlar doğrultusunda, ülkemizin ciddi bir girişimcilik üssü olduğunu ve pek çok ülke ile kıyaslandığında girişimci sayımızın da bir hayli fazla olduğunu gözlemledik. Ancak araştırmalarımız neticesinde aynı zamanda genç girişimlere yapılan özel sektör yatırımlarının yeterli düzeyde olmadığını, pek çok girişimcimizin ihtiyacı olan yatırımı bulamadığını ve bu nedenle umut vadeden birçok girişimin başarıya ulaşamadığını gördük. Ekosistemimizin bu eksikliğini giderme anlamında Genç MÜSİAD olarak sorumluluk üstlendik.


Bu çalışmalardan biri de Girişimcilik Köprüsü projemiz oldu. Bu proje ile beraber yüzlerce girişimcimizin başvurusunu aldık, mülakatlar gerçekleştirdik ve bu mülakatların sonucunda 12 başarılı girişimi seçip, onları uluslararası yatırım ağları ile tanıştırdık. Görüşmeler neticesinde hem yatırım ağlarından hem de girişimcilerimizden pek çok olumlu görüş aldık. İnşallah organize etmiş olduğumuz bu projemiz hayırlı sonuçlar getirerek hem girişimcilerimize hem de ülkemiz girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacaktır. Tüm girişimcilerimizi tekrar tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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