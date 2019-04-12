Genç Müsiad Konya Şubesinde Konferans

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa MÜSİAD Konya Başkan Yardımcısı Serhat Yaya konuk oldu. Yaya, genç iş adamlarına tavsiyelerde bulundu.

Konferansta konuşan Serhat Yaya, 2005 yılından Genç MÜSİAD ile tanıştığını ve o yıldan itibaren her Cuma günü düzenlenen hasbihal ve konferanslara katılmaya çalıştığını ifade etti. Yaya, "Sizlerin de yaşı genç ve tecrübeye ihtiyacınız var. Bunu ya yaşayarak ya da dinleyerek öğrenirsiniz. Burada edindiğim tecrübeleri kendi işletmemde uyguladım ve başarılı olduğumu da gördüm. Sizler de elinizden geldiği kadar toplantılara katılmaya çalışın. Bu tür programlara katılmak zaman kaybı değildir, hatta ve hatta size büyük fayda sağlar. Eleştiriye çok açık olun. Burada herkesle her şeyi konuşabileceğini bilin ama en çok da onları dinleyin. Bu, sizin için dönüm noktası olabilir. Burada alacağınız görevleri layıkıyla yerine getirin. Bu masa etrafında oturan büyüklerimiz şuan önemli görevler üstlenmektedirler. Sıra sizlere de gelecek ve sizler de, bir gün o görevlerde yer alacaksınız. En güzel yatırım insandır. İnsana yapacağınız bir yatırım sizlere büyük fayda sağlayacaktır. Yetişmiş bir insanın sizlere ve ülkenize büyük katkısı olacağını hiçbir zaman unutmayın. Yurt dışına açılmak istiyorsanız, analizi iyi yapın, eksikleri görün ve çalışmalarınızı ona göre planlayın. Mutlaka yeni pazar arayışlarına girin. Henüz keşfedilmemiş ve açılmayı bekleyen ülkeler ile kuracağınız ticari ilişkiler sizi bir adım öteye taşıyacaktır. Sürekli yeni projeler üretmeye çalışın. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Birlik ve beraberliğinizden ödün vermezseniz, hem Konya'mız hem ülkemiz hem de milletimiz kazanacaktır"dedi. - KONYA

Kaynak: İHA