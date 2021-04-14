Genç MÜSİAD İzmir'in "Liderler Kahvesi" programının konuğu Bilal Saygılı oldu
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Genç MÜSİAD İzmir'in "Liderler Kahvesi" programının konuğu Bilal Saygılı oldu

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Genç MÜSİAD İzmir'in 'Liderler Kahvesi' programının konuğu Bilal Saygılı oldu

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi bünyesindeki Genç MÜSİAD İzmir tarafından düzenlenen "Liderler Kahvesi" programının ilk konuğu MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı oldu.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi bünyesindeki Genç MÜSİAD İzmir tarafından düzenlenen "Liderler Kahvesi" programının ilk konuğu MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı oldu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Liderler Kahvesi" programında Saygılı, gençlerle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

"Yaşadığı topluma ve dünyaya söyleyecek sözü olan" bir gençlik için her zaman destek vereceklerini belirten Saygılı, bu işin "aşk ve muhabbet" meselesi olduğunu ifade etti.

Gençlerin "kuşaklar" üzerinden tanımlanmasının uygun bulmadığını kaydeden Saygılı, "X, Y, Z, Alfa kuşaklar bizim kültürümüzde yok. Bu kapitalist sistemin ortaya koymuş olduğu pazarlama enstrümanıdır. Hız, haz ve tüketimin içerisinde gençlere yönelik tanımlama ve hedeflerin insani ve İslami olmaktan çıktığı, dayatılan bir kültürel süreci görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendine güvenmenin, hedef koymanın ve doğru zamanda risk almayı bilmenin önemine işaret eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Eğer bunları doğru kurgularsanız yarınlara güvenle bakabilirsiniz. Hedefleri olan gençlere karşı ayrı bir muhabbetim var. Çünkü hedefleri olan gençler başarır. Hedefleri olmayan gençleri bitmiş tükenmiş, aküsü boşalmış insanlar olarak görmekteyim. Gençlerimize her zaman tavsiyem hedefleriniz olsun ve ön önemlisi imanlı ve erdemli ticaret yapın. Çünkü İman varsa imkan vardır."

MÜSİAD İzmir Gençlik Kurulu Başkanı Muhammed Bilal Kara gençlere yol gösteren, öncülük eden isimleri "Liderler Kahvesi" programına davet edeceklerini belirterek, programın ilk konuğu olan Saygılı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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