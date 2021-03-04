Genç MÜSİAD'ın "Ticaret Elçileri Güz Dönemi Ödülleri" sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gençlik yapılanması Genç MÜSİAD'ın Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin, Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ticari potansiyeli araştırdıkları yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Genç MÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Derneğin İhracatı Geliştirme Komitesi'nce düzenlenen "Ticaret Elçileri" projesi güz dönemi eğitimleri tamamlandı. Projenin finali mahiyetinde Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ticari potansiyeli araştırdıkları sunumların yarışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, salgın tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen "Ticaret Elçileri Güz Dönemi Ödülleri" töreninde, en başarılı 12 ülke sunumunu hazırlayan öğrenciler jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri, ülke tanıtımı, iki ülke arası ticari veriler, ticaret potansiyeli taşıyan ürün araştırması, genç girişimciliğe katkısı, sunum bütünlüğü gibi kriterler ışığında dereceye giren öğrencileri belirledi.

Ödül alan isimler

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, Başkan Yardımcısı Faruk Yamankaradeniz, Ticaret ve Üretim Komitesi Başkanı Emre Köse, İhracatı Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve komite üyeleri Abdullah Azhar ve Aziza Abliatipova'nın jüri heyeti olduğu programda, yapılan sunumlar ve heyetin değerlendirmesi neticesinde, birincilik ödülünün sahibi Muhammed Rifai (Endonezya) olurken, ikincilik ödülüne Abdul Zainel Ussene (Mozambik) ve üçüncülük ödülüne ise Gurbanberdi Garabegov (Rusya) uygun görüldü.

"Projede emeği geçen arkadaşları gönülden tebrik ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Furkan Akbal, Genç MÜSİAD'ın, kurumsal kimliğini kabul ettirmiş ve markalaşma yolunda ilerleyen yeni projelerin katkısıyla günden güne gelişme kaydettiğini belirterek, "Gençliğe dünyayı tanıma şansını verirken, yeni trendleri takip eden değil trend oluşturan bir profile sahip olmaları açısından faydalı işler yapmaya devam ediyor. Ticaret Elçileri projesinde ödül alan genç arkadaşlarla bundan sonraki aşamada birebir ilgileneceğiz. Sunumları özenle ve en güncel verilerle hazırlamışlar. Bu, fotoğrafı net görmemiz açısından oldukça faydalı. Projede emeği geçen arkadaşları gönülden tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Faruk Yamankaradeniz ise, "Projemiz özellikle global ağımıza farklı bir renk kattı. Burada okuyan öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde sadece kurdukları gönül bağıyla yetinmeyerek ülkelerimiz arasında oluşan kültür birlikteliğini ticari avantaja dönüştürüyorlar. Ticari diplomasi konusunda oldukça faydalı bir proje olarak görüyorum. Gelecekte markalaşmasını yurt içinde ve yurt dışında geliştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammed Cem Çekerek de şunları kaydetti:

"Genç MÜSİAD, kültürü itibariyle yenilikçi, eğitimli, işinin ehli genç tüccarlar yetiştiren bir kurum. Bu kuruma hizmet etmek bizler için onurdur. Projemiz sayesinde bu yıl 100 firmayı 20 farklı ülkeye ilk kez ihracata açmak istiyoruz. Bu modelin silsile şeklinde ilerleyerek bir genç iş insanı profili oluşturacağına inanıyorum. Denemekten korkmayan, global düşünen, dürüst ve fırsatları öngörebilen bir profil. Tabii final programından bahsedecek olursak, öğrencilerin gözlerindeki heyecan bizler için en büyük mutluluk sebebiydi. Yabancı bir ülkede üniversite okumak bir merhale, o ülkedeki en tanınmış iş insanlarının olduğu dernekte ticari bir sunum yapmak daha da zor bir iş. Her biri birer gönül elçisi olan bu gençleri artık ticaret elçisi olarak değerlendirebilmek ülkemiz adına gurur verici."

Ticaret Elçileri projesi

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, 'Ticaret Elçileri', İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 56 bin misafir öğrenciye temel ihracat alanında eğitim vererek, pazar araştırması yapacak veri tabanlarını kullanmayı öğretiyor. Öğrencilerin Türkiye ve kendi ülkeleri arasında ihracat-ithalat dengelerini formüle ederek iki ülke arasındaki ticari potansiyelleri ortaya koymasını ve ihracat kabiliyetine sahip olup ilk adımı atmakta tereddüt eden KOBİ'lerin ihracata açılmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan proje, iş dünyası tarafından ilgiyle takip ediliyor. Öğrencilerin eğitim hayatındayken iş dünyasını tanıyarak ticari deneyim kazandığı projenin çıktıları da umut verici olarak görülüyor. 2020 yılının kasım ayında düzenlenen önceki safhasında 8 KOBİ'nin ilk defa ihracata açıldığı projede, bu kez 20 farklı ülkede 100 firmanın yeni ihracat araştırmalarını hedefliyor.

"Ticaret Elçileri" projesinin 4 haftalık eğitim aşamasında 1'inci hafta "Temel İhracat", 2'nci hafta "Uluslararası Lojistik ve Teslim Şekilleri", 3'üncü hafta "E-ihracat" ve 4'üncü haftada "Pazar Araştırması" konuları ele alındı. Eğitim konuları, bu konuda ders veren akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri tarafından belirlendi. 4 haftalık eğitimi tamamlayan öğrenciler, bir ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu üzerinden dünyadaki ticari hacmini hesaplamayı ve örnek bir ihracatın baştan sona tüm aşamalarını öğrenmiş hale geliyor. Türk firmaların bu proje sayesinde sağladığı en büyük avantaj, yerel dil ile yabancı bir ülkede müşteri bulmanın normalden 4 kat daha hızlı şekilde gerçekleşmesi olarak görülüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak