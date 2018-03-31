Genç Müsiad'ın Açılış ve Tanıtımı Yapıldı

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bünyesindeki genç kadroların kurduğu Genç MÜSİAD Muğla Şubesi'nin tanıtımı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM C salonunda yapıldı. Tanıtıma, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Genel Başkan Yardımcısı Yelda Erol Gökcan, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Mazlum Engin Akdağ, MÜSİAD üyeleri ve Genç MÜSİAD yönetimi ile üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Genç MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Furkan Akkartal, "Muğla Genç MÜSİAD'ımızı gelecek vadeden, helal kazancın esas olduğu, birlik ve beraberliğin savunulduğu, her platforma en iyi şekilde temsil etmek için yola çıktık. 54 Şubemiz ile birlikte çalışmalarımızı arttırıp Genç MÜİSAD'ın bir markası olan iki yılda bir düzenlediğimiz ve bu yıl 6'ncısını düzenleyeceğimiz Uluslararası Genç İşadamları kongremizi gerçekleştireceğiz. Genç kardeşlerimizi girişimciliğe teşvik edip, gençlerimizi gönüllü kuruluşlarda çalışmaya teşvik eden programlar düzenleyerek sadece Muğla'da ve Türkiye'de değil, bütün dünyada bu çalışmalarımızı sürdürüp farkımızı hissettireceğiz" dedi.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan ise yapılan sadece Genç MÜSİAD Şube'nin açılışı olmadığını belirterek, "Bugün bu ailenin köklerinin biraz daha derine, fedakarlığın biraz daha yükselmesine şahitlik ediyoruz. Genç MÜSİAD Şubemizin açılış esnasında özveri ile çalışan Genç MÜSİAD Genel Başkanımıza verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Mazlum engin Akdağ, Türkiye'deki 54. Genç MÜSİAD Şubesi'nin Muğla'da açıldığını belirterek, "1990 yılında 12 genç girişimci tarafından kurulan MÜSİAD, bugün Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde adeta ekonomiye yön veren bir topluluk haline gelmiştir. Bizler inşallah genç işadamları olarak birinci vazifemiz genç kardeşlerimizi aramıza katıp daha fazla teşkilatlanmayı sağlamak. 2022 yılında Genç MÜSİAD'ı kuran hemşehriniz Kerim Altıntaş başkanımız bugün MÜİSAD'da Genel başkan Yardımcısı konumunda. Genç MÜSİAD da kurulurken bu düstur ile kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada Genç MÜSİAD'dan yetişen ağabeylerimiz daha üst görevlerde yol alıyor" dedi.

Konuşmaların ardından plaket ve toplu fotoğraf çekimi ile Genç MÜSİAD tanıtımı sona erdi. - MUĞLA