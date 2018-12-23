Genç Müsiad Gaziantep Şubesi Başkanı Babüroğlu, Güven Tazeledi

Gaziantep'te Genç MÜSİAD'ın mevcut Şube Başkanı Burak Babüroğlu, düzenlenen olağan genel kurulda güven tazeledi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin dernek binasında düzenlenen kongreye AK parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk, yönetim kurulu ile üyeleri, çevre illerdeki MÜSİAD ve Genç MÜSİAD temsilci ve yöneticileri ile ile delegeler katıldı.

Saygı, duruşu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongrede, mevcut Başkan Burak Babüroğlu, tek liste ile gidilen seçimlerde güven tazeledi. Yeniden başkan seçilen Burak Babüroğlu, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Babüroğlu, bayrağı daha yukarılara çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çelenk ise Babüroğlu ve eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yeni yöneticilere de görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çelenk, "MÜSİAD'ımıza değer katan gençlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışı sürdürecek, hizmeti devam ettirecek, daha iyi yerlere derneğimizi taşıyacak yeni yönetimine hayırlı olsun. Yeni dönemde biz de devam edeceğiz. Bu bir strateji. Hep birlikte çok daha güzel hizmetler vereceğiz, bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Erdoğan ise kendisinin de 28 Şubat sürecinde Gaziantep'in Şube Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, MÜSİAD'ın önemine dikkat çekti.

Programda, GENÇ MÜSİAD'dan MÜSİAD'a geçen işadamlarına da plaket verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA