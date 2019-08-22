Genç MUSİAD çalışmalarına devam ediyor

22.08.2019 15:28

MÜSİAD Gençlik Kurulu Genel Başkan Vekili Yasin Emre Ertemel, MÜSİAD Malatya Gençlik kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Malatya MÜSİAD'ı ziyaret eden Başkan Vekili Emre Ertemel ilk olarak MÜSİAD MAlatya Başkanı Muharrem Poyraz'ı makamında ziyaret etti. ziyaretin ardından Genç MÜSİAD yönetimi ile bir araya gelen Ertemel,burada yaptığı konuşmada Malatya'nın tarihi ve sanayisi ile önemli şehirlerden biri olduğunu dile getirerek, "Malatya'da MUSİAD çok güzel faaliyetlere ve güzel işlere imza atıyor. Hem ticari anlamda hem ahlaki anlamda birçok yeniliklere kavuşturuyor ve eğitiyor. Aynı zamanda nitelikli iş adamları yetiştiriyor" dedi.



Genç MÜSİAD'ın 2002 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Ertemel, bugün gelinen noktada yurt içinde 53 şube, yurt dışında ise 27 şubeyle hizmet verdiğini belirtti. 5 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en yaygın gençlik sivil toplum kuruluşu olduklarını aktaran Ertemel, "Bu bağlamda 23 Mart'ta yeni başkanımızın gelmesi ile bizde hızlı bir şekilde işlerimize başladık. Nisan ayında Bosna'da 3D tanıtım amaçlı ticaret programında yurt içi ve yurt dışında gelen misafirler ile hem güzel toplantılar hem de üyelerimizin birbirleri arasındaki ticareti attırmaya yönelik organizasyonumuzu yaptık. Aynı zamanda Bosna da yerel firmalar ile de görüştük. Onların üyelerimizden mal alıp mal satması, ticaretin geliştirilmesi için de temaslarda bulunduk. Onun akabinde 3-4 Ağustos'ta Kayseri'de genel idare kurumumuz ve tüm Türkiye'deki şubelerimizin toplandığı bir toplantı oldu. 14 Eylül'de de yine Almanya'nın Lümberg şehrinde 3D programımız olacak" şeklinde konuştu.



Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan, ise genç MÜSİAD'ı bir okul olarak gördüklerini belirterek "Bunun canlı şahidi olarak ben 2012'den beri MÜSİAD çatısı altında faaliyet göstermekteyim. Nasip oldu Aralık 2018'de görevi devir aldık. Biz bu okulu canlı yaşayanlardanız, görenlerdeniz. Farklı ortamda değil de şu ortamda hep beraber olduğumuz için genç MÜSİAD'lı abilerimiz ile birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Malatya genç MÜSİAD her zaman Malatya'daki gençlik STK'ların içerisinde öncülük etmiş iyi işlere imza atmış gerçekten Malatya'daki projelere imza atmış bir gençlik STK'sı. Biz bu anlamda da Malatya'ya örnek olduğumuzu, gençlere örnek olduğumuzu umuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA