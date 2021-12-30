Genç MÜSİAD, Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti

Genç MÜSİAD, "Anadolu'dan Bilişim Vadisi'ne" programı kapsamında, Anadolu'dan katılımcılarla Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti.

Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Genç MÜSİAD "Anadolu'dan Bilişim Vadisi'ne" programının; Bilişim Vadisi'nin ufuk açıcı vizyonuyla, verilen girişimcilik ve yatırımcılık eğitimleriyle Bilişim Vadisi'nde başta geleceği öngören girişimcilerin fikirlerine ve onlara fon desteği sağlayacak firmaların karşılıklı ihtiyaçlarına erişim sağlamayabilmelerini amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Küresel çapta hitap ettiği sektörlere milli altyapı desteği ile yerli mühendisleriyle ve yerli dizaynlarıyla katkıda bulunmayı amaçlayan girişimcilerimizin Anadolu'daki kardeşlerimiz tarafından da gözlemlenmesini sağlamıştır. Bilişim Vadisi gezisi, katılımcılarımıza ülkemizin teknolojik olarak fark atacak işlere imza atabileceğini göstermiş ve Anadolu sermayesinin yeni girişimcilik sermayesine dönüştürülebilmesi adına ışık tutmuştur. Kamu ve özel sektör sermayesinin MÜSİAD vesilesiyle ortak paydada buluşmaları amaçlanmış, teknolojik alanda atılan milli hamlelerimizin önemini arz etmiştir.

Genç MÜSİAD olarak pandemi ile etkilerini daha da derin göstermiş olan küreselleşme trendinin millileşmeye kayan altyapı yatırımlarının, geleneksel iş modelleri yerine teknolojik atılımlar ile çok daha fazla katma değer üretebileceğinin ülke olarak bilincinde olduğumuzu ve bu alanda yapılan yatırımları 'Anadolu'dan Bilişim Vadisi'ne' programı ile gönül coğrafyamızı paylaştığımız kardeşlerimize gösterme fırsatı bulduk."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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