Genç MÜSİAD Bandırma Şubesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Genç MÜSİAD Bandırma Şubesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Genç MÜSİAD Bandırma Şubesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Genç MÜSİAD Bandırma Şubesi, hazırladıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Genç MÜSİAD Bandırma Şubesi, hazırladıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Genç MÜSİAD Bandırma Başkanı Hüseyin Can Yüzbaşı, yaptığı açıklamada, sadece ramazan ayında değil her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını bildirdi.

Ramazan ayında toplanan bağışları çeşitli kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya çalıştıklarını belirten Yüzbaşı, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerimizden topladığımız desteklerle 200 koli erzak kolisi hazırlattık. Önemli bir hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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