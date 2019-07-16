Genç MÜSİAD Adıyaman şubesi bu yaz camide

Genç Musiad Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sait Ağa caminde Kuran-ı Kerim kursu gören öğrencileri ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilere ikramlarda bulundu.

Öğrenciler ve Kurs hocaları ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesine katkı sunmak adına Genç MÜSİAD Genel Merkezi ile birlikte projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Genç Musiad Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu, "Genç MÜSİAD Adıyaman Şubesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Bu Yaz Camideyim' projesi kapsamında Kuran kurslarını ziyaret ediyor öğrencilerimizle vakit geçiriyoruz. Ufak hediyelerle de öğrencilerimizi kuran öğrenmeye teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. 18 Ağustosa kadar devam edeceğimiz proje sonunda başarı gösteren öğrencilerimize de ayrı hediyelerimiz olacak"dedi.

Kaynak: Bültenler